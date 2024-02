Miedema en Pelova missen laatste training, maar volgens Jonker is iedereen inzetbaar

Het Nederlands elftal speelt vrijdag in de Nations League de halve finale tegen Spanje in Sevilla. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en de voorbeschouwing om 20.35 uur. Alles is live te zien op NPO 3 en in de NOS-app en op NOS.nl .

"Dit is een allesbeslissende wedstrijd met als regel: twee keer vijfenveertig minuten, eventueel verlenging en wie weet penalty's. Dan ga je kijken wie hoe lang kan spelen. Wat verwacht je van wie? Dat is een puzzel. Ik moet elke keer overleggen met de dokter."

"We gaan het morgen zien", vervolgt Jonker. "Er zijn ook speelsters eerder gestopt tijdens de training. Daar moet je ook geen consequenties aan verbinden. Zo gaat het de hele week al. Sommigen hebben weinig getraind, sommigen alles, Alles draait erom dat iedereen morgen topfit is."

Waar Pelova mee kampt, is onduidelijk. De 24-jarige teamgenote van Miedema bij Arsenal kan als vleugelverdedigster normaal gesproken rekenen op een basisplek bij Oranje, maar is nu ook een optie om de langdurig geblesseerde Jill Roord te vervangen op het middenveld.

Eerder deze week werd duidelijk dat Miedema een kleine terugslag heeft in het herstel van haar zware kruisbandblessure. Eind vorig jaar maakte de topscorer aller tijden van Oranje haar rentree na een maandenlange afwezigheid, maar de afgelopen wedstrijden speelde de 27-jarige aanvalster minder bij Arsenal door terugkerende pijn in haar knie.

Dat Nederland de laatste tijd wedstrijden in de slotfase beslist, zoals de cruciale Nations League-wedstrijd tegen België, daar laat Jonker het tegen Spanje liever niet op aankomen.

"Dat kun je je tegen Spanje niet veroorloven, tegen geen enkel land, je moet volle bak starten in de best mogelijke samenstelling. Ergens op speculeren kan niet op dit niveau. Dan ben je te laat. Doe je dat niet, sta je bij de rust misschien met 3-0 achter en houdt alles op."

Jonker heeft FC Twente-verdedigster Marisa Olislagers van Jong Oranje bij de selectie gehaald. Zij trainde al mee. "Met de verlenging erbij zou je zes keer kunnen wisselen. Dan moet je ook zes fitte speelsters op de bank hebben. Ik houd er altijd rekening mee dat iemand ziek kan worden, of zich verstapt op de trap. Ik zit altijd op plus één, dus is het nodig dat Marisa erbij is."

'Niet afgemaakt'

Als Jonker terugdenkt aan de met 2-1 verloren kwartfinale op het WK tegen Spanje een half jaar geleden in Nieuw-Zeeland, doet dat nog steeds pijn. "Verdiend verloren. Spanje was het betere team, zeker het eerste uur. Maar uiteindelijk hadden we het in onze handen, uiteindelijk hadden we Spanje liggen, waren er de kansen, maar hebben we het niet afgemaakt."

"Pijnlijk, dat is lang zo geweest", erkent de bondscoach. "Maar je wordt nu gedwongen de knop om te zetten. Je speelt in het hol van de Spaanse leeuw. De uitdaging is maximaal."