Christiaan Paauwe en Chiem Balduk correspondenten bij de NOS

De NOS heeft twee nieuwe correspondenten benoemd, van wie één een nieuwe post gaat bekleden. Christiaan Paauwe wordt in Warschau correspondent Midden- en Oost-Europa. Chiem Balduk trekt naar Berlijn, waar hij tweede correspondent Duitsland en Midden-Europa wordt.

Paauwe (33) zit sinds halverwege vorig jaar in Warschau, toen de NOS besloot tijdelijk ruimte te maken voor meer verslaggeving vanuit Polen. Omdat het belang van de regio blijft toenemen, heeft de hoofdredactie besloten om van Midden- en Oost-Europa een officiële correspondentenpost te maken.

Het werkgebied van Paauwe loopt van de Baltische Staten tot en met Hongarije. Ook zal hij een deel van de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne gaan doen, omdat Polen als buurland een belangrijke rol daarin speelt.

Spannende tijden

"Dat de NOS nu deze post heeft opgetuigd, onderstreept dat we spannende tijden voor ons hebben", zegt Paauwe. "De Russische dreiging is voor niemand een abstractie meer. Het is een realiteit die Oekraïne elke dag doorleeft en die de oostflank van de NAVO op scherp heeft gezet. Tegelijkertijd zien we een nieuwe progressieve regering in Warschau die binnen Europa een leidende rol op zich probeert te nemen, en is er op economisch en cultureel vlak veel aan het verschuiven in de regio. Om die grote ontwikkelingen dicht bij onze kijkers en luisteraars te brengen, voelt als een belangrijke en vooral ook uitdagende taak."

Paauwe heeft Filosofie, Slavische Talen en Culturen, en Journalistiek gestudeerd. Tijdens zijn studies bracht hij veel tijd in Oekraïne en Rusland door. Hij schreef voor NRC voordat hij drie jaar geleden bij de NOS binnenkwam op de buitenlandredactie. Daar spitste hij zich onder meer toe op het maken van verhalen over de oorlog in Oekraïne. Ook deed hij daarover verslag in dat land en in Polen.

Zo was hij afgelopen juni in Cherson vlak na de dambreuk: