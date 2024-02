Snoek schrijft in Zweden vierde Grand Prix op natuurijs op haar naam

Tessa Snoek heeft in het Zweedse Lulea de vierde wedstrijd in de grandprixcyclus op natuurijs gewonnen. Snoek rekende na 80 kilometer koers in de sprint overtuigend af met haar medevluchters Merel Bosma en Beau Wagemaker.

Iets voor halfweg koers lieten de drie samen met Iris van der Stelt het peloton achter. Esther Kiel probeerde nog naar hen toe te rijden, maar dat lukte niet.

De ijzersterke kopgroep pakte al snel meer dan een minuut, waarna het peloton de handdoek in de ring gooide.

Snoek zet aan

Halverwege de laatste van negen ronden ging Van der Stelt onderuit. Snoek zette vervolgens aan na de laatste bocht en reed onbedreigd naar de zege.

Snoek neemt door het zege de leiding in het Grand Prix-klassement over van Wagemaker.

Zaterdag en zondag volgen de vijfde en zesde wedstrijd van de Grand Prix.