Kelderman geniet in roze: 'Was een gekke dag, heb er hard voor gestreden' - NOS

Hij moest ervoor vechten, maar na de koninginnenrit in de Giro d'Italia stond Wilco Kelderman wel op het podium in de roze leiderstrui. Op de mythische Stelvio loste de renner van Sunweb al snel klassementsleider João Almeida, maar moest vervolgens ook toezien hoe zijn concurrenten Jai Hindley en Tao Geoghegan Hart bij hem wegfietsten. "Het was een gekke dag", reageert een trotse Kelderman, die uiteindelijk 12 seconden voorsprong behield op ploeggenoot Hindley. "Ik heb er in ieder geval hard voor gestreden." "We wouden er vandaag vol voor gaan. We hebben de hele dag superhard tempo gereden en op de Stelvio ontplofte het. Ineos was zo sterk dat zij konden volgen en ik hing er een beetje tussen."

Kelderman grijpt het roze na monsterrit Giro - NOS

Zodoende reed Kelderman de laatste 40 kilometer alleen, in de achtervolging op koplopers Hindley, Geoghegan Hart en Rohan Dennis. Toch raakte hij daar niet van in paniek. "Ik wilde gewoon mijn eigen lijn rijden en dacht dat ik in de afdaling korter kon komen. Maar hoewel de afdaling goed ging, liep ik niks in. Het is klote dat je dan alleen in de vallei zit. Het laatste gedeelte is dan vol omhoog in de slotklim. Er zat niet veel meer in, maar het was genoeg."