Woning loodgieter Vlaardingen voor onbepaalde tijd gesloten na reeks explosies

Burgemeester Wijbenga van Vlaardingen sluit het woonhuis van de loodgieter die geplaagd wordt door een reeks van ontploffingen bij zijn panden. Wanneer de man mag terugkeren, is onzeker, meldt Rijnmond.

Afgelopen weekend ging voor de tiende keer een explosief af bij een pand van de man. Dat gebeurde bij zijn huis aan de Gretha Hofstralaan. Daarvoor was het gedurende een periode van ruim een maand stil: de vorige ontploffing was begin januari, bij een bedrijfspand.

De loodgieter is sinds april doelwit van aanslagen op zijn huis, bedrijf en auto. Wijbenga vond de situatie eerder dusdanig onveilig, dat hij de woning eind december ook al afsloot. Twee weken later mocht de man zijn huis weer in, omdat er in die tijd geen ontploffingen plaatsvonden.

Motief

Hoewel de reeks explosies al maanden duurt, is er nog niets bekend over het motief. De loodgieter tast in het duister, zei hij tegen De Telegraaf. "Ik zit niet in de drugshandel en ik ben geen dief." Wel erkent hij een paar jaar geleden betrokken te zijn geweest bij een vechtpartij. De man die hij een klap gaf, was volgens De Telegraaf mogelijk beroepscrimineel Marco E. "Maar moet ik dan zo ver teruggaan?", vroeg hij zich eerder in het AD af.

Dinsdag hield de politie een 19-jarige verdachte aan in de buurt van de woning van de loodgieter. De man uit Strijen had een tas bij zich waarin een explosief werd aangetroffen. Zijn betrokkenheid bij de explosies wordt nog onderzocht.

Eerder werden ook al zes verdachten aangehouden. Bij hen is het onderzoek naar betrokkenheid eveneens in volle gang. Vijf verdachten zitten nog vast.

De politie zette eerder twintig rechercheurs op de zaak. Voor alle panden waar de afgelopen tijd een aanslag was of een poging daartoe is geweest, staat een camera. Ook wordt er extra gesurveilleerd.