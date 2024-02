Parlement Albanië stemt in met plan om migranten van Italië over te nemen

Premier Rama kondigde het plan in november aan, samen met zijn Italiaanse collega Meloni. Albanië is van plan maandelijks 3000 migranten over te nemen, in ruil voor 600 miljoen euro over de komende vijf jaar. Omdat de asielprocedure maximaal een maand moet gaan duren, hoopt het land jaarlijks 36.000 mensen te kunnen opvangen.

Albanië gaat duizenden asielzoekers opvangen voor Italië. Het parlement in Tirana is vanmorgen akkoord gegaan met het omstreden plan om migranten van de andere kant van de Adriatische Zee in kampen op te vangen.

Dat klinkt allemaal heel nobel, maar er staat dus ook een flinke zak geld tegenover. Bovendien wil Albanië graag toetreden tot de EU: het is kandidaat-lid. Rama weet dat migratie een heet hangijzer is binnen Europa. Het is niet ondenkbaar dat hij - door zich zo genereus op te stellen - een wit voetje probeert te halen in Brussel."

Het project is bijzonder omstreden, omdat er geen publieke of politieke discussie was voordat Rama de afspraken met Meloni ineens ondertekende. Tegenstanders maken zich zorgen of het wel goed is geregeld wie bij calamiteiten de eindverantwoordelijkheid heeft. Ook vreest men dat niet duidelijk is wat er gaat gebeuren met afgewezen asielzoekers.

Buiten Albanië klinkt er ook kritiek. Linkse politici in Italië spraken van deportaties en "een Italiaans Guantánamo", naar het Amerikaanse kamp in Cuba waar terreurverdachten in juridisch schemergebied opgesloten zijn. Experts wijzen er bovendien op dat het helemaal niet is toegestaan om asielzoekers buiten de EU op te vangen.

De oppositie stapte daarom naar het Grondwettelijk Hof om het plan van tafel te krijgen, maar dat ging niet mee in de kritiek. Omdat de socialisten van Rama de meerderheid in het parlement hebben, werd het voorstel moeiteloos met 77 van de 140 stemmen aangenomen. Een lawaaiprotest van de 40 conservatieve parlementariërs was tevergeefs.

Het is de bedoeling dat dit voorjaar al de eerste migranten worden overgebracht van Italië naar Albanië. Italië is erop gebrand om snel verlichting te krijgen in de asielcrisis: vorig jaar arriveerden er bijna 150.000 mensen en het land vindt dat andere EU-landen te weinig doen om die migranten over de hele Unie te verdelen.