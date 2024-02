5000 Chinese elektrische auto's in Vlissingen: neemt China de automarkt over?

Symbolischer kan bijna niet: het Europees kampioenschap mannenvoetbal in nota bene Duitsland wordt dit jaar gesponsord door BYD, een Chinees automerk. Bij de vorige editie werd de bal nog op de middenstip gebracht door een radiografisch bestuurbaar autootje van Volkswagen, de trots van de Duitse auto-industrie. Dat de Chinese elektrische auto de Europese markt betreedt, was gisteren duidelijk zichtbaar in Vlissingen. Daar meerde het eerste megaschip van BYD met 5000 auto's aan, om vervolgens door te varen naar het Duitse Bremerhaven. Wat is de Chinese auto-strategie? Hoe kijkt Duitsland hiernaar? En wat betekent dit voor Nederlandse autokopers? Is Volvo nog Zweeds? Maar eerst: welke automerken noem je Chinees? Zo heb je duidelijke Chinese merken als abonnementsauto Lynk & Co en BYD (Build Your Dreams), maar ligt dat bij andere merken ingewikkelder. Want los van dat sommige merken (een deel van) hun productie aan China uitbesteden, zijn er inmiddels ook wat moederbedrijven Chinees. Zoals Volvo en Polestar, die net als Lynk & Co eigendom zijn van het Chinese Geely. Smart is voor de helft van Mercedes (Duits) en voor de andere helft ook van Geely. En MG, de trots van Engeland, is niet meer Brits te noemen: het is eigendom van de Chinese holding SAIC.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Uit een eerdere marktverkenning in opdracht van autobrancheclub BOVAG bleek dat de Europese afzetmarkt aantrekkelijk is voor Chinese makers. Hier wordt namelijk al langer ingezet op elektrisch en daardoor is er ook een betere laadinfrastructuur.

China-correspondent Sjoerd den Daas "De elektrische revolutie heeft Chinese autobouwers de wind in de zeilen gegeven. In eigen land floreren ze al, buiten de landsgrenzen moet datzelfde gaan gebeuren. Aangemoedigd door subsidies en belastingvoordelen van de Chinese staat, die 'wereldkampioenen' wil creëren in bepalende sectoren: technologische reuzen die marktaandeel moeten gaan afsnoepen van de gevestigde orde en de Chinese economische groei veilig moeten stellen. Met scherp geprijsde, concurrerende bolides is men een eind op weg. BYD is inmiddels de grootste maker van elektrische auto's wereldwijd, nog vóór Tesla."

Europese regels zijn volgens Roy Kleijwegt van tijdschrift Autoweek zo streng dat als een auto hier is goedgekeurd, die per definitie veilig is om in te rijden. Hetzelfde geldt voor privacy. "Ik maak me niet zo'n zorgen. De Chinese merken willen zo graag op de Europese markt, is het het voor hen dan waard om risico's te nemen?" Toch is het moeilijk voor Chinese bedrijven om dataverzoeken van de eigen overheid te weigeren, stellen critici. 'Nederlandse consument pragmatisch' Volgens Kleijwegt is het niet zo dat de Europese markt al wordt overgenomen door Chinese merken: "Kijk maar naar de cijfers. Maar bedenk wel: Tesla was tien jaar terug ook een onbekend nieuw merk en nu de bestverkochte elektrische auto. Auto's concurreren op prijs en op uniekheid in bereik of gebruik. Als je net als Tesla een uniek aanbod hebt, kan het hard gaan. De Nederlandse consument is heel pragmatisch."

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

Tegelijkertijd is de Europese automarkt een kritische, ziet Kleijwegt, en lukt het veel merken niet een plekje te veroveren. "Dus áls het je lukt, maak je goede auto's. De Chinezen innoveren veel sneller, waardoor hun prijzen snel zouden kunnen dalen. Als dat gebeurt, kan de automarkt er over drie jaar totaal anders uitzien. De markt wordt dus nog niet overspoeld, maar zorgen van Duitse merken zijn er niet zonder reden." Financieel persbureau Bloomberg melde eerder deze week dat gezworen vijanden als Volkswagen, Renault en Stellantis (Peugeot, Opel) mogelijk aan een samenwerking denken om goedkopere elektrische auto's te gaan maken. De hoogste baas van Stellantis zei eerder dat de Europese auto-industrie wordt geconfronteerd met een 'bloedbad' als die zich niet aanpast.

Duitsland-correspondent Charlotte Waaijers "De kritiek hier is dat Duitse fabrikanten te lang hebben vastgehouden aan verbrandingsmotoren. Daardoor zouden ze moeilijker kunnen concurreren met merken die zich volledig richten op elektrisch, waar juist steeds meer vraag naar is. In China, de belangrijkste afzetmarkt voor Volkswagen, verloren de Duitsers afgelopen jaar voor het eerst in decennia hun koppositie: aan BYD. Of de Chinezen ze ook hier zullen inhalen, daarover verschillen de meningen. In Duitsland kopen in ieder geval nog maar weinig mensen een Chinese auto."