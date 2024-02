Hogere lonen en lagere inflatie: koopkracht dit jaar hoger dan verwacht

De koopkracht gaat van een kleine daling (-0,8 procent) in 2023 naar een stijging van 2,7 procent dit jaar. Dat is een veel gunstiger vooruitzicht dan dat van september bij Prinsjesdag. Toen ging het CPB er nog van uit dat de koopkracht minder dan 2 procent omhoog zou gaan. De verbetering komt vooral door een inhaalslag van de lonen en door de lagere inflatie.

De koopkrachtberekeningen van het CPB zijn vooral handig om te laten zien wat het effect is van kabinetsmaatregelen voor verschillende groepen. Het bureau baseert zijn ramingen verder op de verwachte loonstijging en inflatie volgend jaar, maar die kunnen in de praktijk anders uitpakken.

Het CPB oordeelt dat het overheidstekort (het verschil tussen de inkomsten en uitgaven) te snel groeit. In 2028 komt het uit op 3,3 procent van het bbp. Die afkorting staat voor het bruto binnenlands product; de optelsom van alles wat we in Nederland in een jaar verdienen.

In 2032 zal het tekort oplopen tot 4,6 procent van het bbp. Dat is ruim boven de norm van 3 procent die eurolanden met elkaar hebben afgesproken. De snelle stijging komt vooral door hogere uitgaven voor sociale zekerheid, zorg, defensie en rente die de staat moet betalen voor leningen.

Het CPB maant het nog te vormen nieuwe kabinet om het beleid aan te passen, om de stijgende uitgaven binnen de perken te houden en mogelijk ook de inkomsten op te schroeven.

De verwachting voor de economische groei is iets naar beneden bijgesteld, van 1,5 naar 1,1 procent. Het CPB noemt dat een "gematigd groeipad".