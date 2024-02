Bos aan de leiding na eerste run bij WK skeleton in Winterberg

Vorig jaar werd Kimberley Bos tweede op het WK, dit keer is het belangrijkste toernooi van het jaar op haar thuisbaan in Winterberg. - NOS

Het WK in Winterberg is dé kans voor Bos om voor Nederland sportgeschiedenis te schrijven. Nooit eerder in het skeleton of bobslee ging een Nederlander met de wereldtitel aan de haal.

Bos was vorig jaar al heel dicht in de buurt van de wereldtitel. Ze verloor in Sankt Moritz de titelstrijd op 0,01 seconde van de Duitse Susanne Kreher.