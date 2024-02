32 asielzoekers te veel in Ter Apel, COA moet dwangsom betalen

Het is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel niet gelukt om zich aan het door de rechter opgelegde maximum van 2000 bewoners te houden, zo meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in een korte persverklaring. Afgelopen nacht waren er 2032 mensen in het centrum, 32 te veel dus.

"Het is ondanks alle inspanningen niet gelukt om te voldoen aan de rechterlijke uitspraak om onder de 2000 personen te komen", schrijft de asielorganisatie. "Het COA blijft op zoek naar oplossingen om Ter Apel te ontlasten en doet opnieuw een oproep aan gemeenten om locaties beschikbaar te stellen."

De rechter oordeelde in een kort geding vorige maand dat het COA vanaf vandaag een dwangsom moet betalen van 15.000 euro, voor iedere dag dat het de grens van 2000 mensen overschrijdt. Dit geldt totdat een maximum van 1,5 miljoen euro is bereikt.

De gemeente Westerwolde, waaronder Ter Apel valt, had in het kort geding geëist dat het COA zich houdt aan het in 2010 afgesproken maximum van 2000 asielzoekers in de opvanglocatie, en had een dwangsom van 25.000 euro per dag geëist.