Tiener doodgestoken in Winsum, 19-jarige man aangehouden

In Winsum is gisteravond een jonge vrouw van 17 doodgestoken. Het slachtoffer werd rond 20.45 uur gevonden op straat in het Groningse dorp. Hulpverlening mocht niet meer baten.

Vlak na de steekpartij hield de politie een verdachte aan. Het gaat om een 19-jarige man uit dezelfde gemeente. De politie zegt dat hij op dit moment nog vastzit voor verhoor.

Bekenden

De twee kenden elkaar, zegt de politie. RTV Noord sprak met een groep jongeren die naar eigen zeggen bekenden zijn van het slachtoffer. Volgens hen gaat het om een kwestie in de relationele sfeer.

Op dit moment doet de politie onderzoek naar de toedracht van de steekpartij. Gisteravond werd daarom een deel van de wijk afgezet. Vandaag doet de politie buurtonderzoek, zegt de woordvoerder. "We gaan langs om te vragen of iemand iets gezien of gehoord heeft."