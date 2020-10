Veiligheidsregio Twente wil lockdown zoals in het voorjaar

De Veiligheidsregio Twente wil verdere aanscherping van de coronamaatregelen. De Almelose burgemeester Arjen Gerritsen pleit namens de veiligheidsregio voor een lockdown zoals die in het voorjaar gold, omdat de coronacijfers in Twente hard oplopen: één op de vijf tests heeft daar een positieve uitslag.

Gisteravond werd de coronasituatie verder aangescherpt, die is nu 'zeer ernstig'. "We zien een explosieve toename van het aantal besmettingen in de veiligheidsregio", zegt Arjen Gerritsen tegen RTV Oost. Zowel de GGD als de veiligheidsregio vreest dat de cijfers de komende dagen verder oplopen door een vertraging in het coronadashboard waar alle cijfers worden bijgehouden.

"We zouden de Twentenaren een rad voor de ogen draaien als we zouden zeggen dat over twee weken alles weer anders wordt", zegt Gerritsen. "Deskundigen zeggen dat het over twee weken echt niet anders gaat worden. Sterker nog: het zal alleen maar erger worden."

Strengere maatregelen

Het kabinet stelde vorige week een gedeeltelijke lockdown in. De veiligheidsregio Twente is dan ook afhankelijk van Den Haag voor eventuele aanscherping van de coronamaatregelen in Twente. "Maar we pleiten in het wekelijke veiligheidsberaad wel voor strengere maatregelen. En we zijn niet de enige veiligheidsregio", zegt Gerritsen daarover.

Gerritsen sprak zelfs van een 'totale lockdown', maar hij bleek daarmee te doelen op alle maatregelen die in de eerste coronagolf werden genomen, zoals de sluiting van de scholen en het afblazen van alle sport.

"Als we met elkaar willen voorkomen dat de ziekenhuizen vollopen, dat we verpleeghuizen moeten sluiten, dat we onze familie niet meer kunnen bezoeken, dan moeten we nu echt stappen gaan nemen", zegt Gerritsen. "In de ogen van de veiligheidsregio gaan we er met de huidige 'strengheid' van de maatregelen niet komen."

'Stille decembermaand'

Verder valt het Gerritsen op dat het nog druk is op de weg. Hij verbaast zich daarover. "We zien dat er nog een heleboel zaken mogelijk zijn, dat het sociale en economische leven nog steeds heel mobiel is. Dat is niet goed. Dat betekent dus eigenlijk dat het onontkoombaar is om vanuit Twente in een totale lockdown te komen."

"We hebben vanochtend vooruit gekeken naar de feestmaand december. Dat zou weleens een hele stille maand kunnen worden. Dat is vreselijk, daar baalt iedereen van, maar dat zou weleens heel erg noodzakelijk kunnen zijn."