Dani Alves veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf in verkrachtingszaak

Dani Alves is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden. De 40-jarige Braziliaanse voetballer is door de Spaanse rechtbank schuldig bevonden aan de verkrachting van een 23-jarige vrouw op het toilet van een nachtclub in Barcelona in december 2022.

Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding betalen van 150.000 euro. Tegen Alves was negen jaar cel geëist.

Alves heeft altijd ontkend dat hij zich aan de vrouw heeft vergrepen, waarbij hij haar in het toilethokje zou hebben geslagen, tegen de grond zou hebben geduwd en haar daarna tot seks zou hebben gedwongen.

"Ik ben niet het type man dat zoiets doet", zei Alves eerder deze maand tijdens de behandeling van zijn zaak in de rechtbank.

De 126-voudig international van Brazilië ontkende in eerste instantie de vrouw ooit te hebben ontmoet. Later paste hij zijn verklaring diverse keren aan, mede naar aanleiding van videobeelden, geluidsopnames, getuigenverklaringen en dna-bewijs.

Een jaar vast

Alves werd in januari vorig jaar gearresteerd en zat sindsdien vast. Zijn Mexicaanse club Pumas UNAM ontbond zijn contract direct na zijn aanhouding.

Alves speelde tussen 2008 en 2022 twee periodes voor FC Barcelona en won in die jaren drie keer de Champions League. Verder speelde hij voor onder meer Juventus en Paris Saint-Germain. Met Brazilië deed hij mee aan drie WK's, maar wereldkampioen werd hij nooit.

Tegen de uitspraak van de driekoppige jury is beroep mogelijk.