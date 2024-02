Met 'de drie van Palencia' beginnen basketballers aan kwalificatie voor EK 2025

Met 'de drie van Palencia' in de gelederen maken de Nederlandse basketballers vrijdag een start met de kwalificatie voor het Europees kampioenschap in 2025. Ze beginnen met een uitwedstrijd tegen Groot-Brittannië, maandag komt Griekenland naar Den Haag. De drie van Palencia. Het zou een bende kunnen zijn die het noorden van Spanje onveilig maakt, maar het betreft hier de drie Nederlandse internationals Keye van der Vuurst de Vries (22), Matt Haarms (26) en Yannick Franke (27). Zij verdienen als prof hun geld in de Spaanse competitie, internationaal beschouwd als de sterkste competitie na de NBA. 'Zeker geen Valencia' Voor de goede orde: het trio speelt dus samen bij Palencia, niet bij Valencia. De club van de drie Nederlanders, dit seizoen debuterend op het hoogste niveau, bevindt zich in de regio Castilië en León, in het noorden van Spanje. Valencia, zeshonderd kilometer verder gelegen aan de oostkust, is al jaren een topclub in de Spaanse Liga ACB. "Palencia is niet zo groot, niet zo bekend. Nee, het is zeker geen Valencia", begrijpt Van der Vuurst de Vries de verwarring. "Net niet hetzelfde, maar wel een hele mooi stad", vult Haarms aan. "Het weer is er ook iets anders", meldt Franke met een knipoog.

Keye van der Vuurst de Vries - Foto: Fiba

De drie Nederlanders vormen bij Palencia een Nederlandse mini-enclave. Van der Vuurst de Vries: "Het is sowieso mooi om op het hoogste niveau in Europa te spelen en als je dat met drie Nederlanders bij dezelfde club doet, is dat extra leuk." Franke vindt het "een eer en gezellig" om samen met twee landgenoten op het veld te staan. "We houden het nog uit met elkaar. Kijken of dat de laatste paar maanden ook lukt." Want sportief gezien is het behelpen. Promovendus Palencia staat stijf onderaan, al wordt er de laatste weken wel wat vaker gewonnen. Haarms: "We hebben net een mooie zege geboekt tegen Gran Canaria, dat vierde staat. Hopelijk kunnen we na dit EK-kwalifcatiewindow daarop voortborduren." Focus op Oranje Maar eerst moet de focus op Oranje. De Nederlandse basketballers hebben zich in Amsterdam verzameld om zich onder leiding van de nieuwe Israëlische bondscoach Arik Shivek voor te bereiden op de duels met de Britten en de Grieken. In november volgt een tweeluik met Tsjechië, de derde opponent in groep F. De laatste twee duels zijn in februari 2025.

Matt Haarms - Foto: Fiba

Om zich te plaatsen volstaat een plek bij de eerste drie, een realistisch doel volgens Van der Vuurst de Vries: "Deze groep is jonger dan bij het EK in 2022, maar we hebben potentie en kunnen mooie dingen doen met deze selectie." Het is lang geleden dat Nederland zich twee keer op rij voor het EK plaatste; dat gebeurde voor het laatst in 1987 en 1989. Daarna duurde het tot 2015 voordat de basketballers er weer bij waren. Twee jaar geleden won Oranje geen enkele wedstrijd in de groepsfase bij de Europese titelstrijd, maar oogstte de jonge ploeg wel lof voor het spel. 'Nu doorpakken' Haarms: "In 2022 konden we geen wedstrijden winnen. Nu willen we doorpakken, het EK halen en daar ook wedstrijden gaan winnen." Maar Franke, die met 78 interlands achter zijn naam al wat langer meeloopt dan Haarms (17 interlands) en Van der Vuurst de Vries (36), is wat voorzichtiger: "Je moet het nog wel even doen en 'even' is niet makkelijk. We zullen gedisciplineerd moeten zijn."

Yannick Franke - Foto: Fiba