Boete en voorwaardelijke celstraf voor influencer in zaak Sanda Dia

De Belgische influencer Nathan 'Acid' Vandergunst is veroordeeld tot een boete van 800 euro, het betalen van een schadevergoeding van 20.000 euro én een voorwaardelijke celstraf van drie maanden voor het verspreiden van de namen van de leden van de elitaire studentenclub Reuzegom. Tijdens de ontgroening van die club overleed in 2018 de student Sanda Dia (20), na bijna twee dagen van ontberingen. Zijn dood leidde tot veel maatschappelijke ophef in Nederland en België.

Achttien leden van de studentenclub die bij de ontgroening waren betrokken, kregen vorig jaar werkstraffen van ten hoogste 300 uur en boetes van 400 euro. Dat vonnis leidde tot protest in België: in verschillende steden gingen honderden mensen de straat op om een hogere straf te eisen.

Ook Vandergunst beklaagde zich op zijn YouTube-kanaal over de lage straf, die in zijn ogen het gevolg was van klasse-justitie. Hij zei in een video dat zijn landgenoten het recht hebben "te weten wie hun toekomstige politici, rechters of tandartsen zullen zijn", en noemde daarom verschillende leden van Reuzegom bij naam.

Zwaardere straf dan Reuzegommers

Als gevolg van de veelbekeken video, inmiddels verwijderd door YouTube, werd Vandergunst vervolgd voor 'laster, eerroof en elektronische belaging'. Hij noemde onder meer een lid van Reuzegom bij naam dat niet was betrokken bij de ontgroening. Het restaurant van diens ouders werd daarna belaagd door mensen, die onder meer valse reserveringen en negatieve recensies achterlieten. De schadevergoeding van 20.000 euro moet Vandergunst aan hen betalen.

Vandergunst vreesde voor de uitspraak al te worden veroordeeld tot een zwaardere straf dan de Reuzegommers kregen, en dat is nu ook uitgekomen. Tegen Belgische journalisten zei hij na het vonnis: "Het is schrikken als je een rechter '3 maanden cel' hoort zeggen. Ook al is het met uitstel. Het blijft wel een straf die op m'n strafblad zal staan. En dat was bij de Reuzegommers niet het geval. Dat is kut. Vreselijk, zelfs."