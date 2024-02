Australische oud-bisschop aangeklaagd voor verkrachting

De Australische oud-bisschop Christopher Saunders (74) is aangeklaagd voor negentien seksuele misdrijven tegen kinderen, waaronder twee verkrachtingen. Hij werd vandaag voorgeleid in de rechtbank van Broome, nadat hij gisteren was opgepakt.

Zijn advocaat liet tijdens de zitting doorschemeren dat Saunders zijn onschuld zal volhouden, meldt omroep ABC. De emeritus-bisschop is op borgtocht vrijgelaten en mag zijn woonplaats Broome niet verlaten.

Naast de twee gevallen van "seksuele penetratie zonder toestemming" verdenkt de politie in West-Australië Saunders van veertien gevallen van "ontuchtig en onwettig aanraken" van minderjarigen, en drie keer van het "onbetamelijk behandelen van een kind, als persoon met autoriteit".

Hij was van 1995 tot 2020 bisschop van Broome, een bisdom in het afgelegen noordwesten van Australië dat bijna twintig keer zo groot is als Nederland. In dat jaar trad hij af, toen de eerste beschuldigingen van seksueel wangedrag tegen hem opdoken. Een jaar later accepteerde paus Franciscus zijn aftreden als bisschop.

'Serieus en verontrustend'

Het misbruik zou zich tussen 2008 en 2014 hebben afgespeeld in de plaatsen Broome, Kununurra en Kalumburu. Een eerder politieonderzoek in 2020 leverde te weinig bewijs op voor strafrechtelijke vervolging. Het Vaticaan is op dit moment ook nog bezig met een eigen onderzoek naar seksueel wangedrag van Saunders, maar onduidelijk is of dat tot sancties gaat leiden.

Aartsbisschop Timothy Costelloe van Perth en tevens hoofd van de Australische bisschoppenconferentie zegt in een persverklaring dat de kerk volledig zal meewerken met het politieonderzoek. "Deze beschuldigingen zijn zeer serieus en verontrustend, vooral voor degenen die de beschuldigingen uiten."

Saunders is de hoogstgeplaatste gezagsdrager in de Australische Rooms-Katholieke Kerk die wordt vervolgd voor seksueel wangedrag sinds kardinaal George Pell. Die werd veroordeeld in 2018 voor kindermisbruik en twee jaar later weer vrijgesproken. Vorig jaar overleed Pell.