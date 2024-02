Personeel Aviko-fabrieken legt werk tot zondag neer

Werknemers van de Aviko-fabriek in het Limburgse Lomm hebben hun werk neergelegd. Het personeel hoopt daarmee een betere cao af te dwingen bij de werkgever. De machines zijn vanochtend uitgezet en worden volgens vakbond FNV pas zondag weer opgestart.

Met de actie volgen de werknemers hun collega's in het Gelderse Steenderen, die gisteravond al in staking gingen. Aanleiding zijn de vastgelopen cao-onderhandelingen. De FNV eist een loonsverhoging van minimaal 5,3 procent en wil dat salarissen voortaan meestijgen met de inflatie.

Aardappelverwerker Aviko biedt niet meer dan een verhoging van 4,5 procent. Vakbond CNV ging daarmee akkoord, maar volgens FNV redden de mensen het daar niet mee.

Aviko wil niet onderhandelen

Een staking was daarmee onvermijdelijk, zegt FNV-bestuurder Robert Wonnink tegen Omroep Gelderland. "Aviko beweegt geen millimeter onze kant op, dus ze roepen het over zichzelf af dat mensen verder gaan staken. We stoppen pas als de directie een betere cao wil afspreken."

Vorige week legde het personeel in Lomm het werk ook al neer, toen voor twee dagen. Daarna volgde de staking van het personeel van de fabriek in Steenderen, dat het werk voor drie dagen stillegde. Aviko heeft na die acties nog geen gehoor gegeven aan de eisen voor een nieuwe cao.

Aviko noemt de stakingen "schadelijk en buitenproportioneel", schrijft De Gelderlander. Verdere acties zullen geen invloed hebben op het huidige voorstel, aldus de directie.

Gevolgen onduidelijk

Bij de fabriek in het Gelderse Steenderen werken 500 mensen. Daarmee is het de grootste productielocatie van de aardappelverwerker in Nederland. In het Limburgse Lomm werken 160 mensen.

Vorig jaar kwam het personeel ook al in staking om een loonsverhoging af te dwingen. Dat leverde toen een verhoging op van 8 procent. Wat de gevolgen zijn van deze staking, kan de directie niet inschatten.