Oud-minister Kuipers naar universiteit in Singapore

Anderhalve maand na zijn plotselinge vertrek uit het demissionaire kabinet is eindelijk duidelijk waarvoor Ernst Kuipers zijn positie als minister van Volksgezondheid opgaf. Hij krijgt een topfunctie aan de Nanyang Technological University in Singapore. Kuipers begint op 1 mei.

Kuipers vertrok begin dit jaar uit het demissionaire kabinet, omdat hij "een functie in het buitenland" zou gaan bekleden. Meer details kon hij toen niet geven.

De universiteit heeft nu bekendgemaakt dat Kuipers de nieuwe vicevoorzitter onderzoek wordt. Daarnaast wordt hij buitengewoon hoogleraar, de hoogste functie aan een faculteit in Singapore.

Voordat Kuipers minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd, had hij naast zijn baan als bestuursvoorzitter van het Erasmus MC al een functie in Singapore. In 2021 werd hij als eerste buitenlander bestuurslid van het National University Health System (NUHS).