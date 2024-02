Op hobbelige baan moet skeletonster Bos favorietenrol bij WK waarmaken

En Bos weet wat winnen is in Winterberg, op een uurtje of drie met de auto van Utrecht gelegen. De Nederlandse skeletonster won er de laatste drie wereldbekerwedstrijden.

Het is dé kans voor Bos om voor Nederland sportgeschiedenis te schrijven. Nooit eerder in het skeleton of bobslee ging een Nederlander met de wereldtitel aan de haal.

Vorig jaar werd Kimberley Bos tweede op het WK, dit keer is het belangrijkste toernooi van het jaar op haar thuisbaan in Winterberg. - NOS

Haar uitslagen hebben de verwachtingen rond Bos flink doen toenemen. Zelf blijft ze vrij nuchter. "Er zijn er hier wel twaalf die op het podium kunnen komen. Daar ben ik er één van", zegt ze over haar kansen.

Ze krijgt in elk geval flinke steun van haar fans en sponsoren, die met een bus zijn afgereisd. "Dat maakt het al tot een geweldige wedstrijd. Ik ben er trots op dat zoveel mensen voor mij hierheen komen."

Bos arriveerde zaterdag in Winterberg, trainde zondag en maandag en constateerde dat de Duitse baan niet in optimale conditie verkeert. Dat komt ook door de warme omstandigheden. Woensdag, een dag voor de start van de eerste wedstrijddag, was het zo'n vijf graden. "Het is best wel warm. Wij hebben liever temperaturen onder nul. Het is nu eigenlijk te warm", geeft Bos aan.

Hobbelige baan

Het warme weer heeft effect op de bobbaan en dus op de sleetjes die er doorheen moeten. "Ik heb hier wel beter ijs gezien", constateert ze op haar vrije dag. "De baan is superhobbelig. Dat maakt het voor ons niet heel prettig om te sleeën. Als je dan dicht op het ijs ligt en het is hobbelig, klap je zo om. Met je hoofd steeds op en neer gaan, is ook niet zo prettig."