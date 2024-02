Hoogste rechter Alabama noemt embryo persoon, dus groot ziekenhuis stopt ivf

Het grootste ziekenhuis van Alabama voert voorlopig geen ivf-behandelingen meer uit omdat het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat heeft bepaald dat een embryo als persoon moet worden gezien. Een woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat het vonnis moet worden bestudeerd om te zien wat de gevolgen zijn voor artsen en patiënten.

De hoogste rechters van de staat bepaalden vrijdag dat drie ouders hun ivf-behandelaar mogen aanklagen voor dood door schuld omdat ze hun bevroren embryo's verloren door een foutje. Basis daarvoor is een grondwetswijziging die Alabama in 2018 doorvoerde om abortus illegaal te maken. "De staat zal er alles aan doen om de rechten van het ongeboren kind te garanderen", luidt die.

Daaruit volgt dat ongeboren kinderen ook vallen onder een wet uit 1872 die ouders van wie een kind is overleden in staat stelt mensen te vervolgen voor dood door schuld. "Ongeacht ontwikkelingsfase, fysieke locatie of andere bijkomende eigenschappen", stelt het hof. De voorzitter van het hof was religieuzer in zijn toelichting: "Zelfs voor de geboorte wordt God weerspiegeld in elk mens en als hun leven wordt vernietigd, doet dat afbreuk aan Zijn glorie."

Chaos

Het ziekenhuis van de University of Alabama in Birmingham is bang dat door de uitspraak wensouders als er iets misgaat smartengeld kunnen vragen of zelfs een strafproces mogen beginnen. Daarom worden behandelingen in ieder geval voorlopig opgeschort. "Het spijt ons dat dit impact zal hebben op patiënten die door middel van ivf een kind willen krijgen."

Het vonnis slaat "medisch en wetenschappelijk" nergens op, meent de nationale vereniging van vruchtbaarheidsartsen ASRM. "De acht rechters mogen een bevroren embryo dan zien als een bestaand kind of een foetus in de baarmoeder, maar de wetenschap en het gezond verstand zeggen ons dat dat niet zo is."

Het Witte Huis verwijst in een reactie naar het besluit van het federale Hooggerechtshof om abortusverboden toe te staan. "Dit is precies de chaos die we al verwachtten", zegt een woordvoerder. "Nu bemoeien politici zich met de meest persoonlijke beslissingen die een gezin kan nemen."

Andere klinieken in de staat bieden nog wel ivf aan, al volgt men ook hier nauwgezet de ontwikkelingen.