'Als de strijd helemaal stopt, is Poetin politiek dood', zegt Rusland-expert

Twee jaar na de Russische invasie van Oekraïne vallen er nog altijd veel doden op het slagveld en lijkt een einde van de oorlog ver weg. Rusland boekte een belangrijke overwinning in Avdiivka, maar tegen hoge verliezen. Een doorbraak kan het niet genoemd worden. Toch behoudt Poetin de steun van zijn volk en is er weinig verzet. Hoe lukt hem dat? Daarvoor spreekt Nieuwsuur met Samuel Greene, hoogleraar Russische politiek en schrijver van het boek Putin vs. the People. Greene bestudeert de verhouding tussen Poetin en zijn volk, die de afgelopen tijd alleen maar hechter is geworden, wat zijn positie verstevigt. Poetin vindt de strijd zelf en de confrontatie met het Westen daarom veel belangrijker "dan een specifieke uitkomst van de oorlog".

Wat voor een buitenstaander een klein risico lijkt, voelt voor Poetin existentieel. Samuel Greene

In februari 2022 ging Poetin zelf waarschijnlijk nog uit van een korte oorlog, zegt Greene. "Hij vond dat het niet te lang mocht duren omdat de Russen een lange strijd uiteindelijk niet zouden accepteren." Die lange strijd kwam er wel. Honderdduizenden Russen kwamen sindsdien om het leven, volgens westerse en Oekraïense schattingen. Maar hoewel peilingen suggereren dat er onder Russen weinig enthousiasme is voor bijvoorbeeld een nieuwe mobilisatieronde, blijven ze in meerderheid de invasie steunen. Ook Poetin zelf heeft volgens onafhankelijke opiniepeilers nog de steun van een ruime meerderheid van de bevolking. Greene: "Dat heeft hem zelf ook verrast, denk ik." Nieuw verhaal Greene betoogt dat Poetin het volk achter zich hield door het verhaal over de oorlog steeds te veranderen. Toen bleek dat Oekraïne zich niet zomaar gewonnen gaf, kwam Poetin met andere redenen voor de oorlog. Velen in het Westen zagen dat als erkenning van de falende Russische strategie, maar het heeft hem volgens Greene geholpen om de strijd te verkopen aan z'n volk. "Poetin praat over de oorlog in termen van een groot historisch verhaal, van territorium waar Rusland recht op zou hebben, van het moeten beschermen van de bevolking in de bezette gebieden. Dat geeft hem een enorme hoeveelheid flexibiliteit om bijna alles als overwinning te claimen: van het behouden van het gebied dat Rusland nu heeft veroverd tot aan het volledig onderwerpen van Oekraïne." Het Russische volk is in de oorlog zowel dader als slachtoffer, zegt Greene in een uitgebreid gesprek over Poetins drijfveren en zijn relatie met de Russen:

Cruciaal, zegt Greene, zijn Poetins beweringen dat de oorlog nodig is omdat het Westen eropuit is Rusland te vernietigen. "Hij vertelt z'n onderdanen dat dit een existentieel conflict is dat veel verder gaat dan het bevechten van Oekraïne. Dat helpt ook verklaren waarom ze niet winnen zoals beloofd én rechtvaardigt de opofferingen die hij vraagt van het Russische volk." Poetin kan zo ook de schuld voor de economische schade door de oorlog bij het Westen leggen. En het geeft hem een reden om de banden met het Westen door te snijden, iets wat Poetin volgens Greene al langer nastreeft. "De relatie met het Westen zag Poetin altijd als beperking van zijn eigen macht en van de autonomie van de Russische staat. Russische elites konden invloed in het Russische systeem vergaren dankzij hun connecties met het Westen. De oorlog dwingt ze nu om te vertrekken uit, bijvoorbeeld, Londen en hun kapitaal in Rusland te investeren."

Als het slecht gaat, moet het voor alle Russen ongeveer even slecht gaan. Samuel Greene