Stuntend AZ gaat Europa door, tegenvallers voor Feyenoord en PSV

Wij zijn weer begonnen in Eindhoven. Doelpuntenmaker Mario Götze is in de kleedkamer gebleven voor Nick Viergever. Het is nog onduidelijk of Götze vanwege een blessure is gewisseld.

Door de wissel gaat Max op het middenveld spelen en is Viergever de nieuwe linksback.

Tussenstand PSV-Granada: 1-0