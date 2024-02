10.000 liter drugsafval gedumpt in Schijndel

In Schijndel in Noord-Brabant is woensdagavond 10.000 liter drugsafval gevonden. Het gaat volgens het Brabants Dagblad om zeker tien grote containers van elk 1000 liter die langs een weg tussen Schijndel en Heeswijk-Dinther lagen. De meeste containers waren tot de rand gevuld. De brandweer zegt tegen de krant dat het om "een extreem grote hoeveelheid" gaat.

Omdat een deel van de containers was omgevallen of lekte in een sloot moesten de chemicaliën onmiddellijk worden afgevoerd. Het gebied werd door de politie afgezet en alles werd direct opgeruimd door een gespecialiseerd team.

De politie stelt een onderzoek in naar hoe de vaten hier terechtkwamen en van wie ze zijn. Ook wordt er onderzocht of er schade is ontstaan aan het milieu.