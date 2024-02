Koophuizen opnieuw duurder geworden in 2023

Koophuizen zijn het afgelopen jaar opnieuw duurder geworden, melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. In januari kostte een huis gemiddeld ruim 433.000 euro, wat 1,8 procent meer is dan in januari vorig jaar. Ten opzichte van december 2023 stegen de prijzen in januari met 1,2 procent.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalde de prijsindex enige tijd, vooral door de toen hard stijgende hypotheekrente. Sinds juni 2023 gingen de prijzen koopwoningen weer steeds wat omhoog.

Meer woningen verkocht in januari

Ondanks de hogere prijzen hebben meer mensen in januari een huis gekocht, meldt het Kadaster verder. Het aantal woningen dat van eigenaar wisselde, kwam afgelopen maand uit op meer dan 14.000, ruim 10 procent hoger dan in de eerste maand van vorig jaar.

Het aantal woningzoekenden is nog altijd groter dan het aantal huizen dat te koop staat. Om die schaarste op de woningmarkt op te lossen moeten er meer woningen gebouwd worden, maar het aantal afgegeven nieuwbouwvergunningen is het afgelopen jaar juist met 15 procent afgenomen, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vorige week bekend. Het waren er bijna 55.000, tegen ruim 64.000 in 2022.