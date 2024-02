Arsenal in slotminuut onderuit in Porto, 'vloek van laatste zestien' dreigt weer

Arsenal heeft veel te repareren in de achtste finale van de Champions League. De Londenaren gingen in de heenwedstrijd bij FC Porto in de laatste minuut van de blessuretijd onderuit: 1-0.

Na ruim anderhalf uur bloedeloos voetbal bracht Wenderson Galeno het Porto-publiek in extase. Met een prachtige uithaal bezorgde hij de Portugezen de thuiszege, en dus een sterke uitgangspositie voor de terugwedstrijd op 12 maart in Londen.

Met een zuur gezicht verliet Arsenal-coach Mikel Arteta het veld.

'Last 16 hoodoo'

Arteta wil zo graag afrekenen met wat in Londen de 'last 16 hoodoo' wordt genoemd, de vloek van de club in deze ronde van de Champions League. Als speler maakte Arteta de jaren mee waarin Arsenal vaste klant was bij de laatste zestien van het grootste Europese clubtoernooi, maar zeven seizoenen op rij niet verder kwam dan dat.

Op die reeks volgden zes seizoenen zonder Champions League-voetbal, nu is Arsenal onder leiding van Arteta weer terug. Porto is de te nemen horde om het eindelijk weer eens tot de kwartfinales te schoppen.

Arteta is inmiddels al gewend aan vragen over de 'vloek van de laatste zestien', hij hoopte in Porto vooral dat zijn ploeg "zich zou laten zien zoals wij zijn, in alles waar Arsenal voor staat."