Barcelona geeft zege op minimalistisch Napoli uit handen in 'Maradona-derby'

FC Barcelona en Napoli gaan over drie weken uitmaken wie zich plaatst voor de laatste acht van de Champions League. In Napels bleef het duel tussen de nummer drie van Spanje en de nummer negen van Italië onbeslist: 1-1. Barcelona was lange tijd de betere, maar Napoli bleek uiterst efficiënt en scoorde met het enige schot binnen de palen. De return in het Olympisch stadion van Barcelona is op 12 maart.

Maradona en Frenkie Slechts drie spelers droegen ooit de kleuren van Napoli én Barcelona. Doelman Pepe Reina, Laurent Blanc en uiteraard Diego Maradona. Het Argentijnse wonderkind kende twee minder succesvolle jaren (1982-84) bij Barcelona, voordat hij vertrok naar Napels en daar onsterfelijk werd. Na het plotselinge overlijden van Maradona op 25 november 2020 werd het Stadio San Paolo vernoemd naar de wereldkampioen, die Napoli eind jaren 80 twee landstitels schonk. Twee jaar later maakte Frenkie de Jong in dit stadion na een klein kwartier zijn nog altijd enige doelpunt in Europees verband. Barcelona won destijds met 4-2 in de tussenronde van de Europa League. Nu kreeg De Jong binnen een kwartier een gele kaart voor een stevige tackle op Giovanni Di Lorenzo. De middenvelder is steeds belangrijker geworden op het middenveld bij de stroef draaiende ploeg en ging ook vanavond voorop in de strijd.

Frenkie de Jong ontvangt binnen een kwartier een gele kaart van scheidrechter Felix Zwayer. - Foto: EPA

Daags voor de wedstrijd richtte een getergde De Jong nog zijn pijlen op de media, die in zijn ogen leugens verspreidde over zijn contract en ten onrechte speculeerde over een vertrek. "Barcelona is mijn droomclub", herhaalde De Jong nog maar eens. "Ik hoop hier nog heel lang te spelen." Trainerswissels Dat zal dan wel onder een andere trainer dan Xavi zijn, want die kondigde onlangs zijn vertrek aan het einde van het seizoen aan. Bij Napoli, dat vorig seizoen onder Luciano Spalletti met overmacht kampioen werd van Italië maar dit seizoen geen schim meer is van die kampioensploeg, werd eerder ingegrepen. Trainer Walter Mazzari werd vorige week ontslagen. Hij werd opgevolgd door assistent Francesco Calzona, die de functie combineert met het bondscoachschap van Slowakije. Een van zijn pupillen, Stanislav Lobotka - die tien jaar geleden met Jong Ajax in de eerste divisie speelde - stond vanavond op het middenveld. Ook spits Victor Osimhen, een van de pijlers van het succes vorig seizoen, maakte na de Afrika Cup waarin hij met Nigeria de finale haalde, zijn rentree bij Napoli.

Barcelona-coach Xavi en Napoli-trainer Frncesco Calzona in een onderonsje voor de wedstrijd. - Foto: EPA

Osimhen kon zijn stempel niet drukken. Barcelona overrompelde de thuisploeg in de eerste helft, maar slaagde er maar mondjesmaat in echt gevaarlijk te worden. 16-jarige Yamal Het eerste gevaar kwam op naam van Lamine Yamal, die met zijn 16 jaar en 223 dagen de jongste speler ooit in de knock-outfase van de Champions League werd. Daarmee loste hij Warren Zaïre-Emery (16 jaar en 345 dagen) van Paris Saint-Germain af, die vorige week het record op zijn naam zette.

De 16-jarige Lamine Yamal werd de jongste speler ooit in de knock-outfase van de Champions League. - Foto: AFP

Barcelona had de overhand, maar pas halverwege de eerste helft moest Napoli-doelman Alex Meret echt in actie komen. Binnen een minuut redde hij knap met zijn voeten op een subtiele inzet van Robert Lewandowski en moest hij zich strekken om een poeier van Ilkay Gündogan stijlvol over de lat te tikken. Lewandowski scoort Na rust kroop Napoli eindelijk wat uit zijn schulp, maar het was Barcelona dat wist te scoren. Pedri bediende Lewandowski met een slim passje door de benen van Amir Rrahmani en de Poolse spits mikte de bal op zijn beurt door de benen van Di Lorenzo in de hoek: 0-1.