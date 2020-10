Martin blijft Roglic en Carapaz net voor in heuvelachtige Vuelta-etappe

De rit over 166,1 kilometer, van Lodosa naar La Laguna Negra de Vinuesa, werd aanvankelijk gekleurd door onder anderen Niki Terpstra. De Nederlander maakte deel uit van een kopgroep van vijf renners, maar de ontsnapping hield geen stand.

Martin, in dienst van Israel Start-Up Nation, verkleinde zijn achterstand in het algemeen klassement tot 5 seconden.

De derde etappe in de Vuelta a España, met aankomst op een col van de eerste categorie, is een prooi geworden voor Daniel Martin. De Ierse nummer twee van het klassement bleef rodetruidrager Primoz Roglic en Richard Carapaz net voor.

Een tweede vluchtersgroep, met onder anderen voormalig ritwinnaar en bergkoning Ángel Madrazo, trachtte vervolgens uit de greep van het peloton te blijven. Vlak voor de slotklim, op ruim 7 kilometer van de finish, werd deze gegrepen.

Chris Froome (Team INEOS) nestelde zich even op kop om zijn kopman Richard Carapaz, de nummer drie van het klassement, in een goede positie te manoeuvreren. Klassementsrenner Esteban Chaves moest van fiets wisselen en verloor tijd.

In de laatste kilometer bleven tien renners over, die het met elkaar gingen uitvechten. Martin bleek over de beste benen te beschikken. Achter Roglic en Carapaz eindigde Wout Poels knap als vierde.