Onder toeziend oog van Koeman scoren Van Dijk en Gakpo voor Liverpool

Bondscoach Ronald Koeman zat in ieder geval niet voor niets op de tribune op Anfield Road. Hij was gisteravond ook al aanwezig bij Manchester City-Brentford (1-0) , waar hij Mark Flekken in actie zag en Nathan Aké op de bank zag blijven zitten.

Bij Liverpool stonden alle drie de Nederlanders - ook Ryan Gravenberch - in de basis. Bij Luton speelde Oranje-jeugdinternational Tahit Chong vanaf de start, keeper Tim Krul bleef de hele wedstrijd op de bank.

Koploper Liverpool heeft er drie punten bij in de strijd om het kampioenschap in de Premier League. Thuis tegen nummer zeventien Luton Town werd met 4-1 gewonnen, mede dankzij goals van aanvoerder Virgil van Dijk en Cody Gakpo.

Het spel golfde bij Liverpool-Luton Town in het begin op en neer, met de grootste kansen voor Liverpool, onder anderen voor Gakpo met een omhaal. Toch kwam Luton in de twaalfde minuut verrassend op 0-1. Chongs schot werd nog gekeerd, waarna Chiedozie Ogbene de rebound binnenkopte.

Liverpool probeerde het daarna wel, maar kwam in de eerste helft niet tot echt grote kansen.

Goals Van Dijk en Gakpo

Na rust voerde Liverpool de druk op, met de Colombiaan Luis Diaz als aanjager. In de 55ste minuut schoot Gakpo de bal hard op doel, maar de Belgische Luton-doelman Thomas Kaminski redde in de korte hoek. In de daaropvolgende hoekschop kopte Van Dijk de 1-1 binnen.

Ineens lieten de Nederlanders van Liverpool Luton alle hoeken van het veld zien. Een paar minuten later kopte Gakpo de 2-1 binnen van dichtbij. Nog geen minuut later kreeg hij zelfs de kans op 3-1. In de corner die daarop volgde scoorde Van Dijk weer bijna.