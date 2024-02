Hoofdredacteur Brabants Dagblad stopt, 'onvoldoende draagvlak'

Hoofdredacteur van het Brabants Dagblad Carin Smolders heeft haar functie per direct neergelegd. Dat liet ze vandaag per e-mail weten aan de redactie van de krant. Ze was sinds mei 2023 in dienst bij het Brabants Dagblad.

In haar verklaring in het Brabants Dagblad schrijft Smolders dat veranderingen bij het Brabants Dagblad "hard nodig" zijn voor een gezonde toekomst voor de krant. "Helaas moet ik constateren dat ik onvoldoende draagvlak ervaar vanuit de redactie om die gewenste veranderingen echt in te zetten."

'Onbegrijpelijk en dubbelhartig'

Omroep Brabant schreef vorige week dat haar positie wankelde. Meerdere medewerkers beschuldigden de hoofdredacteur daarin van het creëren van een "angstcultuur" en een "verziekte en onveilige sfeer" op de werkvloer.

Volgens journalistenwebsite Villamedia noemde Smolders het in haar e-mail "onbegrijpelijk en dubbelhartig" dat haar collega's naar Omroep Brabant zijn gestapt om hun verhaal over de hoofdredacteur te doen.

Motie van wantrouwen

Een journalist van het Brabants Dagblad, die anoniem wil blijven, zegt namens de redactieraad van de krant: "We zouden morgen bij elkaar komen om 10.00 uur in Tilburg en waren van plan een motie van wantrouwen in te dienen, waar veel steun voor was op de redactie." De redactieraad herkent zich niet in de verklaring van Smolders. "Er was sprake van een onveilige, verziekte werksfeer na haar komst. We gaan morgen als redactie alsnog verder praten over hoe nu verder."

De journalist zegt ook dat Smolders in haar verklaring ten onrechte stelt dat de redactie niet tegen veranderingen kon. "Bij een krant is er altijd sprake van verandering en een nieuw koers."

Allard Besse, directeur van ADR Nieuwsmedia, de groep waartoe Brabants Dagblad behoort, zegt dat Smolders met haar vertrek laat zien dat ze het welzijn van de redactie vooropzet. "We zijn op verschillende manieren nagegaan waarom de samenwerking op de redactie stroef verliep. Verbeteracties hebben helaas nog niet het gewenste resultaat gebracht. Duidelijk is dat we verder moeten werken aan een meer open cultuur waarin iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt."

Smolders wil tegen de NOS niet reageren op de aantijgingen van de redactie.