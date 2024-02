Advocaten VS: aanklachten tegen Assange niet politiek gemotiveerd

Net als gisteren was Assange vandaag niet in de rechtszaal aanwezig omdat hij zich niet goed voelde. Een uitspraak in de zaak volgt later.

Gisteren waren de advocaten van Assange aan het woord. Zij hamerden tegenover de rechters op het feit dat Assange een celstraf van maximaal 175 jaar kan krijgen in de VS, wat volgens hen een "grove, disproportionele straf" is. Ook werd betoogd dat Assange op "flagrante wijze" verstoken dreigt te blijven van rechtspraak als hij wordt uitgeleverd aan de VS.

Door de publicaties van Assange zijn volgens de advocaten meerdere mensen in gevaar gekomen. "Zij moesten hun huis verlaten, raakten hun baan kwijt of moesten hun land ontvluchten."

De advocaten stelden dat Assange "veel verder ging dan een journalist die alleen maar informatie verzamelt". Ook zegt de VS dat Assange geholpen heeft bij het stelen en publiceren van geheime informatie en daarom niet kan worden behandeld als een gewone journalist. "Zijn vervolging is gebaseerd op de rechtsstaat en op bewijsmateriaal. De vervolging mag dan ongekend zijn, wat hij deed was ook ongekend."

Washington vindt dat Assange de gevangenis in moet omdat hij op grote schaal staatsgeheimen heeft vrijgegeven. Daarmee heeft hij de "strategische en nationale veiligheid" van de VS in gevaar gebracht, beargumenteerde het Amerikaanse team van juristen in de rechtbank.

Advocaten van de Amerikaanse overheid zeggen dat de aanklachten tegen Julian Assange niet politiek gemotiveerd zijn. Vandaag was de tweede en laatste dag van de hoorzitting in Londen, waarin wordt gekeken of de WikiLeaks-oprichter mag worden uitgeleverd aan de VS.

Correspondent Verenigd Koninkrijk Arjen van der Horst:

"De rechters van het High Court hebben een vonnis tot een nog nader te bepalen datum uitgesteld, maar de kansen lijken gering dat ze Julian Assange in het gelijk stellen. Er werden geen nieuwe argumenten ingebracht in de hoorzittingen deze week. In 2021 had een lagere rechtbank de uitlevering nog tegengehouden, omdat ze het risico voor Assange te groot achten. De geestelijke en lichamelijke gezondheid van Assange was toen al fragiel en de rechter vreesde dat het hardvochtige gevangenisregime in de Verenigde Staten de WikiLeaks-oprichter tot zelfdoding zou drijven.

De Amerikaans regering kwam vervolgens met garanties dat ze Assange humaan zou behandelen. Dit was voldoende voor de Britse rechters. In opeenvolgende beroepszaken oordeelden het High Court en het Supreme Court telkens dat de uitlevering kon doorgaan. Als de rechters deze uitspraken opnieuw bevestigen, dan is Assange uitgeprocedeerd in het Verenigd Koninkrijk en kan hij niet meer in beroep gaan. Hem rest dan alleen nog een gang naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens."