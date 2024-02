Passagiers overmeesteren man die tijdens vlucht nooddeur wilde openen

Passagiers van een American Airlines-toestel dat onderweg was naar Chicago hebben een man overmeesterd die tijdens de vlucht de nooddeur probeerde te openen. Volgens de inzittenden rukte de man de hendel naar beneden. Het vliegtuig moest daardoor terugkeren naar het vliegveld.

Het toestel vertrok vanaf het vliegveld van Albuquerque in New Mexico, in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Toen het zo'n 20 minuten onderweg was, werd het onrustig in het vliegtuig.

Volgens de regionale tv-zender Koat schreeuwde de man dat hij uit het vliegtuig wilde. "Hij rukte de hendel naar beneden, waardoor een deel van de nooddeur openging. De wind kwam naar binnen", vertelt een passagier tegen de nieuwszender.

Zes passagiers en de crew konden de man overmeesteren. Een van de passagiers zegt dat ze "in het gangpad zijn benen en handen met tape vastbonden", is te lezen bij USA Today. In een video die op sociale media circuleert is een man te zien die op zijn buik in het gangpad ligt.

De man is door de politie meegenomen voor verhoor. Er is nog geen informatie over hem gedeeld.