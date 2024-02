Feyenoord-trainer Slot over wéér een bezoek aan Rome: 'Weet hier de weg'

Feyenoord speelt donderdagavond na de 1-1 in Rotterdam uit tegen AS Roma in de tussenronde van de Europa League. Het is al de vierde keer in twee seizoenen dat Feyenoord in Stadio Olimpico speelt, het stadion dat AS Roma deelt met aartsrivaal Lazio Roma. Feyenoord-trainer Arne Slot: "Je went aan de luchthaven en het hotel. Ik weet hier bijna net zo goed de weg als in De Kuip." Roma treft Feyenoord voor het derde seizoen op rij, na de verloren Conference League-finale twee jaar geleden - die in Albanië werd gespeeld - en de kwartfinalewedstrijden in de Europa League vorig jaar, toen Roma ook zegevierde.

Toch is er veel veranderd volgens Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh. Sinds het ontslag van trainer José Mourinho en het aanstellen van opvolger Daniele de Rossi speelt Roma aanvallender volgens de Iraniër. "Vorig jaar speelden ze meer verdedigend. Ze gaven bijna geen kansen weg. Nu spelen ze met vier verdedigers in plaats van vijf en proberen ze goed op te bouwen. Maar Roma is altijd een lastige ploeg, thuis zijn ze altijd goed." Timber en Geertruida terug Daarbij vindt Slot de 1-1 uitgangspositie na het eerste duel niet ideaal: "Ze zijn thuis al 29 wedstrijden ongeslagen. En uit en thuis is voor iedereen anders." Toch ziet Slot ook positieve punten uit de eerste wedstrijd: "Ik vond ons goed spelen ondanks veel afwezigen. En nu krijgen we Quinten Timber en Lutsharel Geertruida terug. Maar, of dat ook leidt tot beter spel moet nog blijken."