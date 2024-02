Omgekomen bouwvakkers Lochem zijn Pool en Belg, strafrechtelijk onderzoek gestart

De twee omgekomen bouwvakkers bij het ongeval vanochtend in Lochem zijn een Belgische en een Poolse man. Dat heeft de Arbeidsinspectie bekendgemaakt.

Bij een brug in aanbouw stortte een brugdeel neer op een bouwsteiger. Een van de brugbogen raakte los tijdens het takelen en sloeg daarbij door de steiger heen. Twee mensen kwamen om het leven. Twee anderen raakten gewond.

Het is nog onduidelijk wat er fout is gegaan. De Arbeidsinspectie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het ongeval. Dat gebeurt onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Bij Lochem wordt op dit moment een rondweg aangelegd, waarvoor twee nieuwe bruggen over het kanaal komen. Bouwbedrijf BAM zou vanochtend de bogen van een van de nieuwe bruggen op hun plaats tillen.

Bekijk hier beelden van direct na het ongeluk. Ooggetuigen zagen het brugdeel naar beneden storten: