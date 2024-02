Zorgen over zuipketen: 'Gemeenten hebben er weinig zicht op'

Gemeenten moeten zogeheten zuipketen in hun regio beter in de gaten houden. Dat zegt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP, dat zich zorgen maakt. "Jonge mensen, ook minderjarigen, drinken vaak zonder enige vorm van toezicht wat ze willen op die plekken", zegt directeur Wim van Dalen. Ruim 1400 jongeren die weleens naar een keet gaan deelden hun ervaringen na een oproep van NOS Stories. Bijna 600 van hen zijn minderjarig. Ze geven onder andere aan dat de drank veel goedkoper is op die plekken en dat ze er makkelijker aan kunnen komen. Tegelijkertijd zijn keten voor jongeren uit vooral plattelandsgebieden dé plek om samen te komen. "Het is een fijne plek voor ons om af te spreken, lekker te kletsen en een dansje te doen", vertelt keetbezoeker Annemijn. Dat begrijpt Van Dalen. "Het opbouwen van vriendschappen is cruciaal voor jongeren. Maar dat moet wel op een veilige manier." NOS Stories sprak met meerdere keeteigenaren en jongeren over waarom zo'n plek belangrijk voor ze is:

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Een zuipkeet of drankhok is een ruimte waar jongeren bij elkaar komen voor de gezelligheid. In veel gevallen komen daar alcohol en muziek bij kijken. Een keet is meestal te vinden op een eigen terrein. Bijvoorbeeld op een zolder, in een schuur of in een caravan. Hoeveel er daarvan zijn in Nederland is niet bekend. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op keten ligt sinds 2014 bij gemeenten. Als een keet toegankelijk is voor iedereen moet er een horecavergunning en goed opgeleid personeel zijn. Daarnaast moet de keet op een plek staan waar dat is toegestaan en geldt er een aantal veiligheidseisen. Er mag uiteraard geen alcohol worden geschonken aan minderjarigen.

De laagdrempelige manier voor minderjarigen om aan alcohol te komen in een keet is zorgelijk, volgens Van Dalen. "Een van de grote problemen waar we in Nederland mee te maken hebben is het veelvuldige drinken van jongeren in een korte tijdspanne. Een keet is de plek waar dat makkelijk kan. Je stopt er niet na twee glazen." Risico's van drinken voor jongeren zijn dan ook groot, vertelt Patrick van Iperen van het Trimbos-instituut. "De schadelijke gevolgen voor minderjarigen zijn groter omdat de ontwikkeling van hun hersenen erdoor kan worden verstoord. Daarnaast leidt het ook tot geweld en ander grensoverschrijdend gedrag." Door de vingers zien Het hoeft van hem niet te betekenen dat alle keten moeten sluiten. "Gemeenten moeten er wel dichter op zitten om het zo veel mogelijk in goede banen te leiden. Uit eerder onderzoek blijkt dat veel gemeenten een verouderd preventie- en handhavingsplan hebben, ze zouden dat moeten actualiseren. Daarmee kunnen ze de problemen gerichter aanpakken." Volgens Van Dalen moeten ook handhavers beter worden opgeleid en voorgelicht over wat er wel en niet mag in een keet. "Ze moeten contact kunnen leggen met de jongeren en hun ouders, het gesprek aangaan en bewustwording creëren." Erwin van 21, die een eigen keet heeft, zegt dat ze altijd proberen goed op elkaar te letten. "We zien het soms door de vingers, maar zorgen er wel voor dat het niet te veel wordt en dat iedereen gewoon veilig thuiskomt."