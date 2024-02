Bundesliga zwicht voor tennisballen en speelgoedauto's: geen externe investeerder

Fans van clubs op het eerste en tweede niveau hadden de afgelopen weken hun onvrede geuit over de komst van investeerders, een optie die door een tweederde meerderheid van de clubs in december was aangenomen. De fans vreesden dat "het unieke karakter van het Duitse voetbal" in gevaar was met geldschieters van buiten.

De ludieke protesten op vrijwel alle velden in de Bundesliga en de Tweede Bundesliga hebben gewerkt. De geplande miljardendeal is van de baan, zo heeft Hans-Joachim Watzke, algemeen directeur van Borussia Dortmund en tevens bestuursvoorzitter van de Deutsche Fussbal Liga (DFL) verklaard.

Tennisballen op het veld. Spandoeken op de tribune. Fluitjes. Chocolademunten. Zelfs radiografisch bestuurbare auto's met rookmachines. Niets was de Duitse voetbalfans de laatste te gek om hun ongenoegen te uiten over het voornemen van de Deutsche Fußball Liga om in zee te gaan met een externe investeerder.

Investeringsmaatschappij Blackstone, een kandidaat die 1,3 miljard euro zou overhebben in ruil voor ongeveer 8 procent van de inkomsten uit mediarechten in de komende twintig jaar, trok zich daarop terug. Voor de DFL was de miljardendeal echter niet van de baan. Er zouden nog gesprekken gevoerd worden met een andere kandidaat: CVC Capital Partners.

"Gezien de huidige ontwikkelingen lijkt een succesvolle voortzetting van het proces niet langer mogelijk. Ook al is er een grote meerderheid voor de noodzaak van een strategisch partnerschap," zei Watzke in een persbericht.

'50+1'-regel

In tegenstelling tot de andere grote voetbalmarkten, zoals de kapitaalkrachtige Premier League, geldt in Duitsland nog altijd een regel die voorkomt dat clubs voor meer dan 49 procent in handen komen van een eigenaar.

Die '50+1'-regel is zelfs opgenomen in de statuten van de Duitse voetbalbond DFB en de vereniging van de hoogste twee divisies DFL. Vorige week sprak DFB-voorzitter Bern Neuendorf zijn zorgen uit over de mogelijke miljardendeal.

"De reputatie van het Duitse voetbal is in gevaar", liet Neuendorf weten. "In mijn ogen is de '50+1'-regel een centrale sportpolitieke norm van het voetbal in ons land. De regel garandeert dat de Bundesliga geen speelbal van investeerders wordt en verankert onze sport in de samenleving. Dat is meer waard dan welke lucratieve geldschieter dan ook."