Roep om Aleksej Navalnyweg bij Russische ambassade in Den Haag

De gemeente Den Haag heeft al meerdere verzoeken ontvangen om de straat waaraan de Russische ambassade ligt, om te dopen tot Aleksej Navalnyweg. Een online petitie om de Andries Bickerweg naar de vorige week overleden Poetin-criticus te vernoemen, is binnen twee dagen al bijna 40.000 keer ondertekend.

"Begrijpelijk en sympathiek", noemt de gemeente Den Haag het idee. Bij de Russische ambassade legden mensen na het overlijden van Aleksej Navalny al volop bloemen en brandden zij kaarsen.

Maar een straatnaam wordt niet zomaar veranderd. Den Haag heeft een flinke lijst van criteria waaraan zo'n naam moet voldoen. Eén daarvan is dat de te vernoemen persoon minimaal 10 jaar geleden moet zijn overleden. Ook staat in de lijst dat een bestaande straatnaam alleen "in uiterste noodzaak" wordt veranderd.

"Straatnamen worden voor zeer lange tijd vastgesteld en daarom zorgvuldig gewogen", legt een woordvoerder van de gemeente uit. Die wijst op de verstrekkende gevolgen van zo'n aanpassing. Niet alleen de gemeente moeten allerlei systemen en administraties aanpassen, maar ook alle panden in de straat moeten administratief verhuizen. Dat leidt tot veel kosten en bezwaren.

Navalny's naam op alle post

Briefpapier, visitekaartjes, binnenkomende post: alle correspondentie van en met de Russische ambassade zou Navalny's naam dragen, mocht de wijziging er komen. Juist dat idee lijkt op veel sympathie te kunnen rekenen bij de tienduizenden ondertekenaars van de petitie.

Toch lijkt het initiatief niet erg kansrijk, gezien de criteria die Den Haag hanteert. Wel zegt de gemeente te bekijken "op welke manier er gehoor kan worden gegeven aan de verzoeken".