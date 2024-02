Ajax heeft Berghuis terug tegen Bodø/Glimt, harde boodschap voor Martha

Ajax-trainer John van 't Schip ziet geen redenen om donderdag in de Conference League rigoureus van tactiek te veranderen tegen het Noorse Bodø/Glimt. Helemaal niet omdat hij aanvoerder Steven Berghuis weer terug heeft na een lichte blessure.

"Hij is een belangrijke speler, de aanvoerder. Het maakt een groot verschil of je Berghuis en Steven Bergwijn hebt of niet. Berghuis heeft goed kunnen trainen. We zijn blij dat hij terug is, hij heeft laten zien dat hij een groot aandeel heeft in de aanval."

Harde woorden

Vorige week in Amsterdam speelde Ajax in het eerste duel ternauwernood met 2-2 gelijk tegen Bodø/Glimt in de tussenronde van de Conference League. Daarna bleef Ajax in de eredivisie tegen NEC ook op 2-2 steken. Na afloop sprak Van 't Schip harde woorden.

Zelf vindt hij dat dat wel meeviel: "Ik heb gezegd dat we kwalitatief nog niet zijn waar we willen zijn. Ajax gaat altijd voor de eerste plek, dat is dit jaar niet het geval. Dat heeft zijn redenen, daar heb ik de nadruk op gelegd."

"Ik denk dat je zoveel mogelijk bij jezelf moet blijven. Daarin kun je kijken wat je anders kan doen."