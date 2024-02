In navolging van Europese collega's trekken ook Spaanse boeren naar de stad

"Vandaag is een feestdag voor de boeren, maar we zijn erg boos omdat de politie de andere tractoren niet binnenlaat," zegt Luis Cortés, de landelijke coördinator van de organisatie die de protesten heeft georganiseerd, tegen dagblad El País.

In Madrid waren er confrontaties tussen betogers en agenten. Zo wilden demonstranten naar het parlementsgebouw en dat mocht niet van de politie. Ook waarschuwen de boeren dat ze de stad niet verlaten totdat de duizend tractoren die vaststaan op de toegangswegen ook de stad in hebben gemogen.

Vele duizenden Spaanse boeren voeren vandaag actie. Met tractoren blokkeren demonstranten toegangswegen tot hoofdstad Madrid, onder leiding van grote landbouwvakbonden. Ook in andere grote steden in Spanje zijn protesten. Zo verzamelden zich in Málaga zo'n duizend boeren.

De Spaanse demonstraties volgen na andere boerenprotesten die de afgelopen weken in veel Europese landen plaatsvonden. Deze week gingen honderden Tsjechische en Griekse boeren in hoofdsteden Praag en Athene de straat op. Eerder blokkeerden boeren in onder meer België, Frankrijk en Nederland meerdere snelwegen.

"We protesteren om ervoor te zorgen dat onze kinderen, die van de landbouw houden, hun leven eraan kunnen wijden als ze ouder zijn", vertelt een echtpaar aan de Spaanse krant El País. Nu is het volgens het echtpaar niet mogelijk om van de landbouw te leven.

Spanje-correspondent Miral de Bruijne:

"Je zag vanmiddag veel boerenfamilies in de stad. Verschillende generaties stonden samen te demonstreren. Volgens hen is het grootste probleem dat het Europese beleid te algemeen is. Een boer die ik sprak zei vanmiddag: 'Als men beleid maakt voor boeren, moeten dat in samenspraak met de boeren en niet vanachter het bureau. Je kan ons niet van alles opleggen.'

Spanje is de grootste exporteur van groente en fruit in Europa en dus is het geen verrassing dat ook hier de boeren van zich laten horen. Deze demonstratie in Madrid was een van de grootste tot nu toe, maar zeker niet de enige. De boerenvakbonden hebben een kalender gepubliceerd met in februari bijna elke dag een demonstratie. Voor komende maandag staat er zelfs weer eentje gepland in Madrid."