Schouten laat NK en WK allround schieten, Marathon Cup laatste wedstrijd

Irene Schouten heeft haar laatste langebaanwedstrijd al gereden. De 31-jarige drievoudig olympisch kampioene, die deze week bekendmaakte te stoppen als schaatsster, komt dit weekend niet in actie bij de NK allround in Heerenveen en laat daarmee ook de WK allround schieten. "Na lange en intensieve weken in Noord-Amerika met een bijna perfect WK afstanden (drie gouden medailles, red.) als mooie afsluiter kies ik er nu voor lekker thuis te zijn. Het NK allround sla ik daarom over", zegt Schouten tegen de NOS. "De enige wedstrijd waar ik dit seizoen nog aan de start verschijn, is de finale van de Marathon Cup." Marathon Cup De finale van de Marathon Cup is op 3 maart in Leeuwarden. Schouten startte dit seizoen in zeven van de twaalf marathons die meetellen voor het klassement, vier keer kwam ze als eerste over de streep.

Marathon Cup live bij de NOS De finale van de Marathon Cup in de Leeuwardense Elfstedenhal is op 3 maart live te volgen op NPO1, NOS.nl en in de NOS-app.