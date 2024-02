Storing reisinformatie NS voorbij

De storing in het systeem van de reisinformatie van de NS is voorbij, meldt de spoorwegmaatschappij. Door de storing was er geen actuele informatie beschikbaar op stations. Ook deed het omroepensysteem het niet meer.

De storing werd aan het einde van de middag rond 16.45 uur gemeld. Door de storing waren de borden op perrons leeg of bevatten oude informatie. De reisplanner deed het nog wel, maar daarin stond alleen nog de reguliere dienstregeling.

Actuele informatie over treinen die vertraagd waren of uitvielen, stond niet in de reisplanner of op de borden. Ook was het door de storing niet mogelijk om een uitgevallen of vertraagde trein om te roepen via het omroepensysteem.

Volgens een woordvoerder van de NS had de storing weinig invloed op reizigers.