Geen reisinformatie op stations door storing systeem NS

Door een storing in het systeem van de reisinformatie van spoorwegmaatschappij NS is er geen actuele reisinformatie beschikbaar op de treinstations. De borden op de perrons blijven leeg of bevatten verouderde informatie.

De reisplanner van de NS kan nog wel worden gebruikt, maar daarin wordt alleen de reguliere dienstregeling weergegeven. Zodra een trein uitvalt of vertraagd is, zal dat nu niet in de reisplanner komen te staan. Het is door de storing ook niet mogelijk om informatie om te roepen op de stations.

Volgens een woordvoerder van de NS heeft de storing geen invloed op het treinverkeer zelf. Het is nog niet duidelijk hoelang het zal duren voordat de storing verholpen is.