Straat van Israëlische ambassade in Den Haag weer open, beveiliging blijft wel

De straat bij de Israëlische ambassade in Den Haag is weer vrijgegeven. Twee weken geleden werd de weg afgesloten, omdat er sprake was van een "serieuze dreiging". Burgemeester Van Zanen zegt dat er nog wel sprake is van beveiliging die "onverminderd wordt doorgezet".

Rond het gebouw van de ambassade stonden de afgelopen twee weken hoge zwarte schermen. Het verkeer werd omgeleid. Volgens Omroep West waren op de avond van de afsluiting twee busjes van een team explosievenspecialisten bij de ambassade gesignaleerd. Er was extra politie aanwezig in de omgeving van de ambassade.

De beveiliging van de ambassade gaat wel gewoon door, meldt de burgemeester. Hoe dat eruit ziet en of het om zichtbare of onzichtbare maatregelen gaat, worden geen mededelingen over gedaan.

'Uiterst serieuze dreiging'

De reden voor de afsluiting was een dreiging die "uiterst serieus genomen moet worden", zei de burgemeester twee weken geleden. Van Zanen kon niet zeggen om wat voor dreiging het ging.

Ook werd er een noodbevel afgegeven. Daardoor kon de politie het pand en mensen in de omgeving controleren, kon zij mensen wegsturen of de toegang tot het pand ontzeggen.

Gebouwen in de buurt die een link hebben met de ambassade worden ook goed in de gaten gehouden. Zo werd er vorige week een verdacht pakket gevonden bij de woning van de Israëlische ambassadeur. Dat bleek later loos alarm te zijn.