Nieuwe staatsbon voor Belgische spaarders, maar rente nu lager dan bij de bank

België zet opnieuw een speciale regeling in de markt, waar particulieren vanaf morgen hun spaargeld in kunnen steken. De vorig jaar nog erg populaire staatsbon is alleen niet meer hetzelfde. De rente op het appeltje voor de dorst zal nu 'slechts' 2,1 procent zijn. "Er zijn gewone spaarrekeningen die meer bieden", mopperen experts.

De nieuwe staatsbon was een grote wens van de Belgische minister Van Peteghem van Financiën. Vanwege de grote onvrede over de lage spaarrente bij banken, lanceerde hij het schuldpapier in augustus vorig jaar. Belgen konden minimaal 100 euro een jaar vastzetten, voor een rente van 2,81 procent. In nog geen week tijd staken ruim 634.000 Belgen bijna 22 miljard euro in de 'staatsbons'.

Na dit succes hintte Van Peteghem al op een nieuwe ronde. In de Belgische coalitie was alleen geen groot enthousiasme voor het plan van de christendemocraat. Het liberale Open VLD weigerde een nieuw belastingvoordeel om de rente hoger te maken. "Open VLD wil niet dat de nieuwe staatsbon een succes wordt. Ik sta langs de kant van de spaarder", foeterde Van Peteghem daarop.

Vanaf 100 euro

Als compromis is de rente op de staatsbon nu gezet op 2,1 procent voor mensen die hem een jaar vasthouden. Houders moeten minimaal 100 euro inleggen en kunnen het schuldpapier minimaal een jaar en maximaal tien jaar bewaren.

Alleen ligt de rente op spaarrekeningen met een vaste looptijd bij gewoon banken rond dezelfde rentestand. Op een zogenoemde depositorekening voor één jaar vast kan de rente vanaf een inleg van 100 euro soms zelfs 2,75 procent opleveren.

Steven Rombaut, financieel expert van de Vlaamse omroep VRT, vindt de rente dan ook verre van concurrerend. "Er zijn al verschillende gewone spaarrekeningen op de markt, zonder speciale voorwaarden, die meer bieden dan die 2,1 procent. Vorige keer bood de staatsbon meer rendement dan alle spaarrekeningen. Maar dat is dus niet meer het geval."

Jammer

Van Peteghem hield na het akkoord vol dat de nieuwe staatsbon goed nieuws voor spaarders is. "Ik kan iedereen aanraden bij zijn eigen bank te informeren of er een hoger rendement te krijgen is", reageerde hij. De rente van 2,1 procent noemde hij wel een "jammere zaak", "ook voor de spaarder".

Het moet nog blijken of Belgische spaarders opnieuw hun geld massaal omzetten in 'staatsbons'; het Vlaamse meervoud van staatsbon. VRT-expert Rombaut stipte wel één groot voordeel aan: "Met een staatsbon ben je zeker van je geld. Bij de banken niet."

In Nederland ligt de rente op een vrij opneembare spaarrekening bij ING en ABN Amro op 1,5 procent. Rabobank biedt 1,75 procent. Wie zijn geld een jaar vastzet krijgt er bij deze banken 2,35 procent rente voor.