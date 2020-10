Avondklok Frankrijk sterk uitgebreid, treft nu 46 miljoen mensen

In Frankrijk wordt de avondklok die al in negen steden gold uitgebreid naar 38 departementen. De maatregel gaat in de nacht van morgen op zaterdag om middernacht in.

Door de uitbreiding mogen 46 miljoen Fransen tussen 21.00 uur tot 06.00 uur niet meer de straat op, met uitzondering van noodgevallen. Frankrijk telt 67 miljoen inwoners.

November wordt zwaar

Premier Castex zei dat de maatregel nodig is omdat het coronavirus zich snel verspreidt. Hij waarschuwde dat november "zwaar" wordt en dat het aantal doden gaat oplopen.

Het reproductiegetal is nu 1,35. Dat betekent dat 100 besmette personen 135 anderen besmetten. "De nieuwe gevallen van vandaag zijn de ziekenhuispatiënten van morgen en helaas in sommige gevallen de doden van overmorgen", zei Castex. Het virus is bijna 34.000 Fransen al fataal geworden.

Boete

Vorige week kondigde president Macron voor een periode van vier weken een avondklok af voor Parijs en acht andere steden. Wie zonder goede reden op straat gaat, krijgt een boete van 135 euro, zei hij. Er zijn al bijna 500 boetes uitgedeeld.