De uitzending van 30 juni

Gemeenten sturen brandbrief naar Ollongren

Ruim honderd gemeenten trekken aan de bel omdat ze in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen door de coronacrisis. Ze vrezen dat ze later dit jaar de gemeentelijke belastingen moeten verhogen om de rekeningen te kunnen blijven betalen, zo meldt De Telegraaf vandaag. In een brandbrief aan de VNG en minister Ollongren schrijven ze dat er snel een oplossing moet komen.