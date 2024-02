Yates fietst kilometers door met hersenschudding en stapt dan toch uit UAE Tour

Adam Yates heeft in de derde etappe van de UAE Tour moeten opgeven na een harde val. De Brit - favoriet om de koers te winnen - stapte daarna nog wel op, fietste 35 kilometer verder, maar gaf uiteindelijk toch op. Hij kampt met een hersenschudding, zo bleek later.

De etappe in de Verenigde Arabische Emiraten is gewonnen door de Australiër Ben O'Connor. De renner van Decathlon AG2R La Mondiale Team kwam alleen over de finish op de top van Jebel Jais, een pittige klim van bijna negentien kilometer.

Bekijk hieronder de valpartij van Yates