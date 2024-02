EU akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland, twee jaar na inval in Oekraïne

Ambassadeurs van de EU-landen hebben overeenstemming bereikt over een nieuw pakket aan sancties tegen Rusland. Bijna 200 personen en bedrijven die te linken zijn aan het Russische regime worden toegevoegd aan de sanctielijst. Het is het dertiende Europese maatregelenpakket tegen Rusland sinds 2022, het jaar waarin Rusland de oorlog in Oekraïne begon. Het nieuwe maatregelenpakket, waar de EU al maanden aan werkte, kan dan zaterdag 24 februari ingaan. Dat is precies twee jaar na de Russische inval in Oekraïne. Ook de eerdere maatregelen worden met een half jaar verlengd. De 200 nieuwe namen zijn nog niet bekend. Wel is al duidelijk dat er deze keer ook niet-Russische bedrijven tussen zitten. Volgens een EU-diplomaat gaat het om drie Chinese bedrijven en een bedrijf uit Turkije. Met de nieuwe toevoegingen wil de EU onder meer de Russische invoer van onderdelen voor drones aan banden leggen.

Correspondent Europese Unie Kysia Hekster: "Ondanks dat er nu al dertien van die sanctiepakketten zijn afgekondigd, vallen de effecten op de Russische economie tegen. Volgens de laatste cijfers van het Internationaal Monetair Fonds zal de Russische economie dit jaar met 2,6 procent groeien. Dat komt omdat Rusland heel veel geld uitgeeft aan de oorlog en inmiddels is overgegaan op een oorlogseconomie. Ook is het land erin geslaagd een deel van de handel te verleggen naar bijvoorbeeld China en andere landen in Azië. Economen zijn het er niet over eens hoe effectief de EU-sancties nou echt zijn. Aan de ene kant wordt erop gewezen dat de economische situatie er op de langere termijn niet goed uitziet en dat de sancties wel degelijk effect hebben, anderen zeggen juist dat de sancties ook op de langere termijn weinig gevolgen hebben. Dit pakket was al in voorbereiding voordat de Russische oppositieleider Navalny stierf. Afgelopen maandag zei EU-buitenlandchef Borrell dat er nieuwe sancties zullen komen in verband met Navalny's dood."