Afgesproken aantal asielzoekers in Ter Apel lukt waarschijnlijk, maar 'opgave blijft'

Het gaat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers hoogstwaarschijnlijk lukken om vanaf morgen niet meer dan 2000 mensen op te vangen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Dronten neemt ongeveer 300 mensen over om Ter Apel te ontlasten. Dat heeft COA-voorzitter Milo Schoenmaker op een persconferentie in Biddinghuizen bekendgemaakt.

Met de deadline van vannacht in zicht lijkt het COA in het aanmeldcentrum in Ter Apel dus onder het toegestane maximum van 2000 asielzoekers te blijven. De rechter gaf de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, vorige maand in kort geding gelijk dat het COA zich moet houden aan de afspraak uit 2010 over een maximum van 2000 asielzoekers.

Het COA kreeg vier weken de tijd om hieraan te voldoen. Lukt dat niet, dan moet de opvangorganisatie een dwangsom van 15.000 euro betalen voor iedere dag dat het aantal asielzoekers boven de 2000 uitkomt. Al maanden wordt die bovengrens dagelijks met enkele honderden mensen overschreden.

"Hoogstwaarschijnlijk lukt het ons morgenochtend wel", zei Schoenmaker. Of het echt lukt, hangt af van het uiteindelijke aantal asielzoekers dat zich vandaag meldt. "Hoewel er goede hoop is voor morgen, wordt de opgave van het COA steeds ingewikkelder", zei Schoenmaker. Volgens de COA-voorzitter moet de situatie iedere dag opnieuw worden bekeken.

April dicht

De extra opvang in Biddinghuizen is tijdelijk. Maandag verbleven er 1040 personen in de tijdelijke opvanglocatie, meldt een woordvoerder. Gisteren zijn daar 120 asielzoekers bijgekomen, vandaag komen er 120 bij en de gemeente heeft van het COA gehoord dat er ook morgen 120 asielzoekers naar Biddinghuizen komen, al is dat aantal niet zeker.

De opvanglocatie in Flevoland blijft hoe dan ook onder het maximum van 1450 personen, zegt burgemeester Gebben van Dronten. "Deze afspraak is opgenomen in de bestuursovereenkomst tussen de gemeente Dronten en het COA. Daarnaast wordt het terrein op 7 april 2024 door het COA leeg opgeleverd, zo heeft het bestuur van het COA mij verzekerd", zegt Gebben.

Spreidingswet

Het COA noemt het onderbrengen van asielzoekers op andere locaties een oplossing om tijd te winnen. De organisatie zei dat het probleem daarmee niet is opgelost en dat eind maart een tekort van 5500 plekken ontstaat. Dat komt doordat de komende tijd een aantal noodopvanglocaties wordt gesloten, terwijl het aantal asielzoekers stijgt.

Vorige maand werd in de Eerste Kamer de spreidingswet aangenomen. Die is bedoeld om asielzoekers beter over Nederlandse gemeenten te verdelen, wat op den duur ook de situatie in Ter Apel zou kunnen verlichten.

Schoenmaker ging daar ook in de persbijeenkomst op in: "We hebben die 5500 plekken echt nodig. Mensen zullen misschien zeggen: 'Waarom lukt het nu opeens wel om onder het maximum te blijven?' Maar we hebben niet anders gehandeld dan anders. We blijven afhankelijk van de asielinstroom en het aantal plekken dat beschikbaar is."