Spaanse aanklagers: Catalaanse leider was voorman terroristische groepering

De procureurs-generaal van het Spaanse hooggerechtshof vinden dat de voormalige Catalaanse regiopresident Carles Puigdemont leiding heeft gegeven aan wat ze beschouwen als een terroristische groepering, Tsunami Democràtic.

In oktober 2019 werden verschillende leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging veroordeeld voor hun rol bij het omstreden referendum in Catalonië van 2017, waarbij de regio zich onafhankelijk verklaarde van Spanje.

Die veroordelingen leidden tot hevige onlusten, waarbij Puigdemont alle ruimte zou hebben gegeven aan Tsunami Democràtic, een van de actiegroepen die zich inzetten voor de onafhankelijkheid.

Destijds raakten bij dagenlange rellen bijna 200 mensen gewond, ruim tachtig mensen werden opgepakt. De aanklagers verwijten Puigdemont dat hij die acties actief heeft aangemoedigd.

Dat maakt hem zelfs de "absolute leider" van Tsunami Democràtic, stellen ze in een advies aan het hooggerechtshof. De rechters moeten uiteindelijk besluiten of Puigdemont en anderen hiervoor zullen worden vervolgd. Puigdemont verblijft al jaren in ballingschap in België en is inmiddels lid van het Europees Parlement.

Amnestiewet

De Spaanse regering en Puigdemonts partij Junts per Catalunya onderhandelen al langer intensief over amnestie voor de leiders van de Catalaanse afscheidingsbeweging. De bedoeling is dat die ook geldt voor terroristische misdrijven, maar er wordt wel een uitzondering gemaakt voor daden die tot doel hadden om "ernstige schendingen van de mensenrechten" uit te lokken.

Als de rechters concluderen dat dat bij Puigdemont het geval was, valt zijn zaak niet onder de amnestieregeling die nu in de maak. Hij moet er dan nog altijd rekening mee houden dat hij wordt berecht als hij zou terugkeren in Spanje.