Deense 'artiest' verdiende tonnen met fraude via streamingdiensten

In Denemarken wordt een man verdacht van oplichting via muziekstreamingdiensten als Spotify en Apple Music. De muziek van de man werd volgens de rechtbank in Aarhus een ongewoon hoog aantal keren afgespeeld.

Volgens de Deense omroep DR wordt de man verdacht van datafraude en ook van het overtreden van de auteurswet. De 53-jarige man, wiens naam niet bekend is gemaakt, zou muziek van andere artiesten met kleine aanpassingen hebben veranderd en vervolgens onder zijn eigen naam hebben geregistreerd.

Hij verdiende daarmee ruim 4,3 miljoen Deense kronen, omgerekend ruim 550.000 euro. Om 1 miljoen Deense kronen te verdienen, moet een nummer van een artiest zo'n 20 miljoen keer worden beluisterd. Bovendien zouden voor die 1 miljoen Deense kronen ook nog eens alle rechten in handen van de artiest moeten zijn.

Dat soort cijfers zijn over het algemeen alleen weggelegd voor grote internationale sterren. Zelfs de succesvolste Deense artiesten zoals de band Lukas Graham, rapper Gilli en zangeres MØ, halen die aantallen streams niet.

Twintig gebruikers

De fraude zou tussen 2013 en 2019 hebben plaatsgevonden. Justitie stelt dat de nummers van de man op "ongeautoriseerde wijze" afgespeeld zijn. DR zegt dat uit een e-mail van Spotify bleek dat een nummer, dat 5,5 miljoen keer werd gestreamd, in 98 procent van de gevallen door dezelfde twintig gebruikers is afgespeeld.

Autor, de Deense vereniging voor componisten, songwriters, tekstschrijvers en producers, noemt de zaak "uniek in zijn soort". Hoe de man aan zoveel streams kwam, is volgens de voorzitter van Autor een raadsel, maar "dat zou door computerprogramma's gedaan kunnen zijn of zoveel apparaten instellen die herhaaldelijk dezelfde nummers hebben afgespeeld".

De rechtbank in Aarhus doet naar verwachting volgende week uitspraak in de zaak.